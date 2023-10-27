BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İLE İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA -
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AK Parti tarafından yarın gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendiBasın toplantısında; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuştu.
Ak Parti tarafından yarın gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendi
Basın toplantısında; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel