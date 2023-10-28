BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı.

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebilecek. Alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu. Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı. Miting için vatandaşların saat 12.00 sıralarında alana alınması bekleniyor. Mitingin ise saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülüyor. Mitinge siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri, ve çok vatandaşların katılması bekleniyor. Alanla yaşanacak olumsuzlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor.