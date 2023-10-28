Büyük Filistin Mitingi için alana girişler başladı

Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Miting için giriş ve çıkış noktaları ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Alana girişte vatandaşların üst ve çantaları arandı. Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve pankartlarla vatandaşların alana geldiği görüldü. Bazı vatandaşlar da alanda namaz kıldı.

"FİLİSTİN TABİİ Kİ YALNIZ DEĞİLDİR BÜTÜN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Mitinge gelen Elif Şahin, "Filistin tabii ki yalnız değildir. Bütün acılarını paylaşıyoruz. Ama ben şunu demek istiyorum. O Arap ülkeleri utansın biraz. Gerçekten utansınlar. O çocuklar ölürken çok içimiz yanıyor ne kadar duyarsızlar. Acılarını paylaşıyoruz, onların yarası bizim yaramız. Tabii ki özgür Filistin olsun, destekliyoruz seviyoruz onları" dedi.