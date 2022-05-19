Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı - Haberler

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Ülkenin en üst bankacılık düzenleyicisine göre, büyük Çin bankaları tarafından küçük ve mikro firmalara sunulan kapsayıcı krediler ilk çeyrekte 850,4 milyar yuan (yaklaşık 125,94 milyar ABD doları) arttı. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, Mart ayının sonunda altı büyük devlet bankasının bu tür kredi bakiyelerinin 7,3 trilyon yuana ulaştığını gördüğünü bildirdi. Kurul, borç desteğini sürdürme ve bu tür işletmeler için kredi yapısını makul bir şekilde ayarlama çabaları sırasında, büyük bankalara küçük ve mikro firmalar için finansal hizmetlerini artırma konusunda rehberlik edeceğini kaydetti.

Kurulun verileri, ilk çeyrekte büyük Çin bankalarının, bir yıl öncesine göre 20.000 artışla ilk kez borçlanan toplam 91.000 yeni küçük ve mikro firmaya kredi verdiğini gösterdi. Devlet Konseyi'nin geçen hafta düzenlenen yürütme toplantısında, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve serbest meslek sahibi hanelerin zorluklarla baş etmelerine yardımcı olacak yeni önlemler duyuruldu. Toplantıda, işletmelere mali desteği artırmak amacıyla büyük devlet bankalarının mikro ve küçük firmalara yönelik kapsayıcı kredileri bu yıl 1,6 trilyon yuan artırmasının beklendiği belirtildi.

Xinhua / Güncel