Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

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Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

AA - Adem Koç - Güncel
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Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 34 VT 0286 plakalı otomobil hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup terk ettikten sonra itfaiyeyi aradı.

Bu sırada cami personelinin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

AA / Adem Koç - Güncel

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