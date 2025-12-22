Haberler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Harekatın yıldönümünde her biri ayrı ayrı bayraklaşan Sarıkamış Şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

