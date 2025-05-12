Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde seçime tek liste ile giren mevcut başkan Burhan Akbulut, kullanılan tüm oyları alarak yeniden seçildi.

Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde seçime tek liste ile giren mevcut başkan Burhan Akbulut, kullanılan tüm oyları alarak yeniden seçildi.

Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin yaptı.

Şahin, "Yıllardır zulüm altında olan Gazze sadece bir toprak parçası değildir. Gazze, ümmetin umududur. Bu insanlık dışı soykırımı yapan katil İsrail'i lanetliyorum. Bizler her zaman Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Şahin'in ardından Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanı ve Başkan adayı Burhan Akbulut da konuşmasında, "Hak, adalet ve kardeşlik çizgisini asla satmayan bir anlayışla yürüyoruz. Rahmetli şehit liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayalini kurduğu büyük Türkiye hayalini yaşatmak için yürüyoruz. Bugün adaletin sesinin kısıldığı, zulmün egemen olduğu bir dünyada Büyük Birlik Partisi olarak sadece siyasi bir hareket değiliz. Aynı zamanda vicdanın, merhametin ve hakkaniyetin savunucusuyuz. Milletin derdiyle dertlenen üstün kadrolarız." ifadelerini kullandı.

Yapılan oylama sonucu yeniden başkanlığa seçilen Burhan Akbulut'un yönetimi ise "Ali Kemal Totuk, Samet Gökkuş, Özgür Gökçe, Harun Ocak, Salih Derinkök, Hakan Kurt, Burak Kaya, İskender Açıkel, Rasim Akkuru, Ercan Sağlam, Gökan Baydal, Ceyda Teke, Turgay Yılmaz, Kani İrfan Kazanç, Hüseyin Karaca, Oğuzhan Akbulut, Enver Ertosun, Sedat Taşdelen, Ali Keskin, Sevgi Akbulut, Coşkun Akgül, Kenan Bozkaya, Erkan Özcan ve Ali Bey Uzun" isimlerinden oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak

PKK'nın fesih kararına Beştepe'den ilk açıklama! 'Reform' mesajı
PKK'nın kendini feshetmesine Yeniden Refah nasıl bakıyor?

PKK'nın kendini feshetmesine Yeniden Refah nasıl bakıyor?
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.