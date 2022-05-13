Kayseri'de mobilya fuarı düzenlenecek - Haberler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ arasında, Kayseri'de mobilya fuarı düzenlenmesi için sözleşme imzalandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Kayseri OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Bölge Müdürü Fatih Gözel, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve şirket yöneticileri katıldı.

İmamoğlu, hedefleri arasında Kayseri'yi fuarcılığın merkezi yapmak olduğunu belirtti.

Kayseri'ye sadece mobilya fuarı düzenlemek için değil, ciddi anlamda bir fuarcılık katkısı sunmak için geldiklerini anlatan Erhan Çelik ise, düzenleyecekleri fuara "Büyük Anadolu Mobilya Fuarı" adını verdiklerini ifade etti.

Çelik, Kayseri'yi Anadolu'da fuarın merkezi yapmak istediklerini dile getirerek, fuarı uluslararası düzeyde yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, taraflar arasında bu yıl ve gelecek yıl gerçekleştirilecek üç fuarı kapsayan sözleşme imzalandı.