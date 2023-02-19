Büyük ak balıkçıl kuşu böyle görüntülendi Güncel Haberler Büyük ak balıkçıl kuşu böyle görüntülendi ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde büyük ak balıkçıl kuşu dron ile görüntülendi. Büyük ak balıkçıl kuşu böyle görüntülendi ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde büyük ak balıkçıl kuşu dron ile görüntülendi. Koruma altında olan göçmen kuş türlerinin uğrak noktası haline gelen Tortum Gölü, her mevsim birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl kıyısında büyük ak balıkçıl kuşu ve angıt kuşları görüntülendi. Tortum Gölü çevresinden geçerken tesadüfen kuşları gören Mücahit Topdaş, yanında bulunan dron ile beyaz ak balıkçıl kuşunu takip etmeye başladı. Tortum Gölü kıyılarında görüntülenen kuşların uçuşu izleyenleri mest etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Uzundere Erzurum Tortum Güncel Haberler

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