Büyük Afrika Buluşması İstanbul'da Gerçekleşti

Her yıl düzenlenen Büyük Afrika Buluşması'nın (BAB) üçüncüsü, Türkiye'deki 27 Afrika öğrenci birliği, derneği ve platformun işbirliğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Ukuzimela wa Afrika" (Afrika'nın kendi ayakları üzerinde durması) temasıyla Üsküdar Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'deki Afrikalı öğrenciler, mezunlar, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik temsilcilikler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan BAB Organizasyon Komitesi Başkanı Muhammad Khazin, "BAB, Türkiye'de eğitim gören ve çalışan Afrika öğrenci birlikleri ve Türkiye'deki eğitim gören ve çalışan Afrikalı gençlerin her yıl bir araya geldiği büyük bir organizasyon hüviyetindedir." dedi.

Khazin, etkinliğin temel amacının Afrika'nın mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik bir perspektif geliştirmek olduğunu belirterek, "Kimlik, kültür, sanat, medeniyet başta olmak üzere birlik ve beraberlik şuurunu ihya etmek ve korumak için bu büyük Afrika buluşmasını yapıyoruz. Çünkü bizler yaşamak için inanan bir nesiliz." diye konuştu.

Yeni mezun öğrencilere hitap eden Khazin, şunları kaydetti:

"Yarın Afrika'da ve dünyanın farklı yerlerinde görev alacağız. Farklı alanlarda olacağız. Farklı coğrafyalarda yer alacağız. Dolayısıyla bizim çizdiğimiz yeni nesil olarak tek bir derdimiz var. ve bu dert, büyük Afrika dünyasını kurmaktır. Bunu da bizi ayrıştıran farklılıklar değil, birleştiren ortak değerler etrafında kurmak zorundayız. Ben sizdenim, siz bendensiniz."

Açılışta ayrıca Üsküdar Bilim Merkezi Müdürü Çağatay Çavuş, Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Osman Elshikh ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Usta konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından şiir dinletileri ve geleneksel dans gösterileri yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen "Ukuzimela wa Afrika, Bir İdeolojiden Ötesi: Birlikten Doğan Sorumlulukla Afrika'nın Dönüşümü" ve "Mezuniyetin Ardındaki Yol: Kararlılıkla Afrika'nın Geleceğini Nasıl Şekillendirebiliriz?" başlıklı panellerin ardından, 2024-2025 akademik yılında mezun olan Afrikalı öğrenciler için bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi.