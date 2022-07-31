BÜTÜN DAVETLİLER ZEYBEK OYNADI

Burdur'da bir köy düğününde neredeyse tüm davetlilerin zeybek oynaması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Yörük kültürünün yaşatıldığı Burdur merkez Aziziye Köyü'nde, Şevket Ceber- Fatma Atmaca çiftinin düğününde neredeyse tüm davetliler gelin ve damatla Alyazma zeybeği, Avşar Zeybeği ve Kerimoğlu zeybeğini oynadı. Davetlilerin gelin ve damatla uyumlu bir şekilde oynadığı zeybek görüntüsü seyrine doyumsuz anlar yaşattı.