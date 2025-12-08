TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri... MHP Lideri Bahçeli Kuliste Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Tokalaştı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, kulislerde de hareketli anlar yaşandı. Genel Kurul birleşimine ara verildiği sırada kuliste Devlet Bahçeli, Genel Kurul Salonu'nda birleşim başlarken yanına gelerek tokalaşan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları'nın yanına bu sefer kendisi gitti ve onlarla tokalaşarak konuşmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin ilk günü olması ve bütçenin tümü üzerinde konuşmalar yapılması dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da görüşmelere katılıyor.

Genel Kurul'da saat 12.00'de başlayan görüşmelerde şu ana kadar üç kez ara verildi. Bu aralar sırasında kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Geçen yasama yılında olduğu gibi bu yasama yılında da bütçe görüşmeleri sırasında kuliste ilgi gören lider Devlet Bahçeli oldu. Verilen aralar sırasında kuliste kurmaylarıyla oturan Bahçeli'nin yanına sık sık diğer partilerden milletvekilleri giderek tokalaştı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Bahçeli'nin yanına giden vekillerden biri oldu. Bahçeli ayağa kalkarak Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştı ve CHP MYK'ya seçilen Tanrıkulu'nu tebrik etti. Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı. Bu arada MHP'li kadın vekiller de Bahçeli'nin yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Kuliste Devlet Bahçeli DEM Parti Eş Genel Başkanlarının yanına gitti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Genel Kurul'un saat 12.00'de başlayan birleşiminde, salona girdikten sonra yerine oturan Devlet Bahçeli'nin yanına giderek onunla tokalaşmışlardı. Saat 17.00 sıralarında başlayan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın konuşmalarından sonra konuşma sırası CHP'ye geçmeden önce birleşime ara verildi.

Ara sırasında Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, partililerle birlikte kuliste otururken, yine kurmaylarıyla birlikte kuliste bulunan Devlet Bahçeli yerinden kalkarak onların yanına gidip tokalaştı, konuşmalarından dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'ye teşekkür etti.