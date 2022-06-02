Bütçe dostu Samsung Galaxy A04s performans testinde! İşte sonuçlar - Haberler

Samsung, yüzde 35'lik pazar payıyla Avrupa'nın en başarılı akıllı telefon üreticisi. Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden şirket, bütçe dostu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Şimdiye dek sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy A04s, şimdi de performans testinde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy A04s Geekbench'te ortaya çıktı

Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A03s'in devamı niteliğindeki Galaxy A04s üzerinde çalışıyor. Bir süre önce OnLeaks tarafından render görselleri sızdırılan cihaz, son olarak Geekbench'te göründü.

Samsung Galaxy A04s, tek çekirdekli testlerden 152, çok çekirdekli testlerden ise 585 puan aldı. Bunun dışında 3 GB RAM ve sekiz çekirdekli Exynos 850 işlemcisinden güç alacak. 8 nm mimariyle gelen yonga seti, sekiz 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ve Mali-G52 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Bunun dışında henüz tam belli olmasa da iki adet RAM ve depolama opsiyonu olacağı iddia ediliyor. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI 4.0 arayüzünü çalıştıracak.

Galaxy A04s'in tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak selefinin geçen yılın ağustos ayında satışa çıktığını göz önüne alırsak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Galaxy A03s teknik özellikleri

Ekran: 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde 6.5 inç LCD ekran

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB/4 GB

Depolama: 32/128 GB

Arka Kamera: 13+2+2 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Pil: 5.000 mAh

Diğer: 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, Android 11 tabanlı One UI 3.1 Core arayüzü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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