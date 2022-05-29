Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu! - Haberler

Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu!
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91mobiles'ın haberine göre Redmi 11 5G, haziran ayının sonunda kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca teknik özellikleri de belli oldu.
Xiaomi'nin bağımsız markası Redmi, daha çok giriş ve orta segment modellerle karşımıza çıkıyor. Son olarak Note 11 SE'yi vitrine çıkaran şirket, çok yakında uygun fiyatlı ürün yelpazesini Redmi 11 5G ile genişletecek. Bir süre önce akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu.
Redmi 11 5G kullanıcılara neler sunacak?
91mobiles'ın haberine göre Redmi 11 5G, haziran ayının sonunda kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan 6.58 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan LCD panelle gelecek.
Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alacak. 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki adet 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Redmi 11 5G, 4 GB RAM ve 64 GB'lik sürümle satışa çıkacak. Ayrıca microSD kart desteğiyle depolama artırımı imkanı sunuyor.
Ön tarafta 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Bunun dışında yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucuyla gelecek.
Cihazda 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil kullanılacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android tabanlı MIUI arayüzünü çalıştıracak.
Şubat ayında tanıtılan Redmi 10 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;
Redmi 10 2022 teknik özellikleri
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi 11, özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
İşlemciMediaTek Helio G88Ekran6,5 İnç FHD+ Nokta Ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, AdaptiveSync ekranla 90 Hz yenileme hızı (45/60/90Hz), Reading Mode 3.0, gün ışığı ekranArka Kamera50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörüÖn kamera8 MPDepolama ve RAM64 GB ve 128 GB LPDDR4X +eMMC depolama – 4 GB RAMPil ve Şarj5.000 mAh pil, 18W hızlı şarj, 9W tersine kablolu şarj, 22.5W kutu içinden çıkan şarj cihazıSesÇift hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakıKilit AçmaYan parmak izi sensörü, yapay zeka destekli yüzle kilit açmaSistemAndroid 11 tabanlı MIUI 12.5RenkKarbon Grisi, Çakıl Beyazı, Deniz MavisiBoyutlar ve Ağırlık161,95 x 75,53 x 8,92 mm – 181 gr
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi 11, özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.