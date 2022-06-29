Bütçe dostu POCO F4 5G'den satış rekoru!

POCO'nun geçtiğimiz hafta tanıttığı POCO F4 5G, kısa süre önce Hindistan'da satışa çıktı. Model, teknik özellikleri ve tasarımıyla orta segmentte yer alırken, fiyat konusunda ise kullanıcılar üzmeyecek bir maliyete sahip. Son olarak e-ticaret şirketi Flipkart, akıllı telefonun önemli bir satış rekoruna imza attığını duyurdu.

POCO F4 5G, en çok satan 'amiral gemisi' oldu

Flipkart, POCO F4 5G'nin Hindistan'da satışa çıkmasının ardından ilginç bir paylaşım yaptı. Şirket, akıllı telefonun ilk satışında tüm zamanların en çok satan amiral gemisi olduğunu açıkladı. Buradaki önemli detaylardan birisi de modelin üst segmente değil, orta sınıfa hitap etmesi.

Flipkart'ın paylaşımında "İlk satışında en çok satan amiral gemisi" ifadeleri kullanılırken, akıllı telefonun satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak yine de kullanıcılar tarafından benimsendiğini söylemek mümkün.

POCO F4 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Tabii cihazın ilgili rekora imza atmasındaki önemli etkenlerden birisi de indirimler ve kampanyalar. Henüz Türkiye'ye gelmeyen modelin ülkemizde nasıl bir satış performansı göstereceği ise şimdilik merak konusu.

POCO F4 5G'nin fiyat etiketleri ise şöyle;

6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip model: 399 Euro

8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip model: 449 Euro

İşlemci: Snapdragon 870

Ekran: 6.67 İnç, 120 Hz, FHD+, AMOLED

Depolama: 128/256 GB

Bellek: 6/8 GB RAM

Arka kamera: 64+8+3 Megapiksel

Ön kamera: 20 Megapiksel

Batarya: 67W hızlı şarj/ 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

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