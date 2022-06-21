Bütçe dostu Galaxy S21 için kötü haber geldi!
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Bir süredir yakında geleceği iddia edilen Galaxy S21 FE 4G modeliyle ilgili kötü haber geldi. Akıllı telefon, çıkış yapmayacak.
Samsung Galaxy S21 modelleri, 2021'de tanıtıldı. Ancak serinin uygun fiyatlı FE modeli çeşitli aksaklıklar nedeniyle 2022'nin başına kadar sarktı. Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunulan akıllı telefon, S20 FE'nin aksine sadece 5G varyantıyla satışa çıktı.
Aslında tüm gözler Galaxy S22 FE'ye çevrilmişken, geçtiğimiz hafta SM-G990B2 model numarasına sahip bir telefon ortaya çıktı. Hatta önemli kaynaklar, bunun Galaxy S21 FE'nin 4G sürümü olduğunu iddia etti. Ancak yaşanan son gelişme, söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koydu.
Galaxy S21 FE 4G çıkmayacak mı?
Samsung, Galaxy S21 FE'nin tanıtım sürecinde önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çip krizi ve pandemi gibi sorunlardan dolayı cihazın çıkış tarihi defalarca ertelendi. Hatta bir dönem, iptal edildiği söylentileri bile ortaya çıktı.
Şirket, tüm bu sıkıntılara rağmen Ocak 2022'de akıllı telefonu tanıttı. Ancak Galaxy S20 FE'de olduğu gibi 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyant karşımıza çıkmadı. Model, sadece 5G sürümüyle raflardaki yerini aldı.
Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!
SM-G990B2 model numarasına sahip cihazın Galaxy S21 FE 4G olduğuna yönelik söylentilerin ardındaki neden tam olarak bu. Ancak MySmartPrice'ın haberine göre iddialar gerçeği yansıtmıyor.
MySmartPrice, Google Play uyumlu cihazlar listesinde ilgili model numarasına sahip bir telefon tespit ettiğini duyurdu. Ancak bu, iddia edildiği gibi Galaxy S21 FE'nin 4G değil, 5G sürümüydü. Samsung, en azından şimdilik böyle bir telefon üzerinde çalışmıyor. Hatta son dönemde ortaya atılan iddiaların ortak noktası şirketin FE serisini rafa kaldıracağı yönünde.
Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri
Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı, Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123 inç 12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81 inçİşlemci5nm, 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68 Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Ekran6.4 inç FullHD Plus Dinamik AMOLED 2X Ekran,
Samsung Galaxy Samsung Güncel Haberler
Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı,
Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı,
Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123 inç
12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81 inçİşlemci5nm, 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM
128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM
128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu
15W Kablosuz
Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.