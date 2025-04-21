Bütçe Açığı Rekor Seviyeye Ulaştı: 261,5 Milyar Lira

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında artarak martta 261,5 milyar liraya yükselirken, yılın ilk üç aylık dönemindeki açık ise 701,8 milyar liraya kadar yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde bütçe açığı yüzde 38 oranında artış kaydetti" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı "Ekonomik Darboğaz" başlıklı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bütçe açığı rekora gidiyor: Mart'ta 261,5 milyar liraya yükseldi. Bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında artarak martta 261,5 milyar liraya yükselirken, yılın ilk üç aylık dönemindeki açık ise 701,8 milyar liraya kadar yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde bütçe açığı yüzde 38 oranında artış kaydetti.

"Vatandaşın borçları 4,5 trilyonu aştı"

Vatandaşın borçları 4,5 trilyonu aştı. Vatandaşın kredi ve kredi kartı borçları, 4-11 Nisan haftasında, artan kredi faizlerine rağmen 56,2 milyar lira artarak 4 trilyon 386 milyar liraya kadar yükseldi.

İcra dairelerine 1 Ocak-18 Nisan arasında gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında artarak 3 milyon 85 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 2 milyon 926 bin yeni dosya gelmişti.

"Yıl sonunda kıyma 2 bin lira olabilir"

Yıl sonunda kıyma 2 bin lira olabilir. Birçok ilde dana kıymanın kilosu 700-900 lira bandına çıkarken, artış hızında azalma olmazsa yıl sonunda fiyatların 2 bin liraya çıkması bekleniyor. Etin bu kadar pahalı olması yıllardır üreticinin desteklenmemesi, hayvancılığın sahipsiz kalması, mazot, yem, ilaç ve elektrik gibi üretim maliyetlerinin artmasına dayanıyor.

"Bu yaz meyve pahalı olacak"

Bu yaz meyve pahalı olacak. Don nedeniyle 65 ilde tarım arazileri zarar gördü. Kayısı, ceviz, kiraz, elma, üzüm ve şeftali neredeyse yok gibi, ürünlerin bir kısmında zararın boyutu yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Öte yandan her 5 tarım alanından 4'ü sigortasız olarak görünüyor. Bu yıl 100 bin tarım işçisinin de işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

"Milyonlar yoksullaştı"

Milyonlar yoksullaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 Faaliyet Raporu'na göre, geçen yıl ülke genelinde toplam 4 milyon 574 bin 684 hane sosyal yardımlardan yararlandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3,6 milyon haneye 46,5 milyar lira ödendi. 1 milyon 500 bin haneye kömür yardımı yapıldı.

İsrafa Devam. 90 günde 32,5 milyar kullanan Diyanet İşleri, günde 361,5 milyon liralık gidere imza attı. Aynı dönemde taşıt ve uçak kiraları için ise 1,6 milyar lira harcandı. Örtülü ödenek harcamaları yılın ilk üç ayında 3,2 milyar liraya ulaştı. Bu kalemdeki harcama artışı yüzde 32,6 oldu."