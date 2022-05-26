Busworld Türkiye 2022 fuarı kapılarını açtı - Haberler

Otobüs endüstrisinin en büyük markaları bu yıl 9'uncusu düzenlenen Busworld Turkey 2022 fuarında buluştu.

Otobüs endüstrisinde dünyanın en saygın ve en yüksek ticaret potansiyelli fuarı olarak Belçika, Hindistan, Güneydoğu Asya, Uzak Doğu, Orta Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika da düzenlenen Busworld fuarlarının Türkiye ayağı Busworld Turkey, HKF Fuarcılık ve Busworld International ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

HKF Fuarcılık Genel Müdürü Bora Çakıcı, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Busworld Turkey 2022 fuarının Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası otobüs endüstrisi ve yan sanayi fuarı olduğunu söyledi.

Çakıcı, Busworld fuarlarındaki en önemli özelliğin; sadece otobüs endüstrisindeki en güncel yenilik ve teknolojilerin sergilendiği bir iş platformu oluşturmak, sektörü bir çatı altında bir araya getirmek ve global otobüs endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

İlk Busworld fuarının, 1971'de Belçika'nın Kortrijk şehrinde gerçekleştiğini aktaran Çakıcı, "9. kez İstanbul'da düzenlenen Busworld Turkey ise Busworld takviminde Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Asya, Kuzey Amerika ile birlikte yer alıyor. Bu yıl asaleten ve temsilci olarak yerli ve yabancı 173 şirket, ürün ve hizmetlerini Busworld Türkiye fuarında sergileyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Alım heyeti çalışmaları düzenleniyor"

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alım heyeti çalışmaları kapsamında birçok ülkeden sektör profesyoneli alıcının, fuarı ziyaret ederek katılımcı firmalarla birebir görüşmeler yapacağını anlatan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Fuarımıza yaklaşık 12 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Toplam 15 ülkeden gelen yabancı basın ve medya mensubu, fuarımızı ziyaret edecek ve katılımcı olan şirketler ve ürünleri hakkında yayınlarında haber yapacaklardır. Bildiğiniz üzere, fuar bir ticaret noktası olmasını yanı sıra sektörün yerel pazarda ve dünyadaki geleceğine dair yaklaşım ve gelişmelerinde paylaşıldığı konferans ve seminerlere de yer veren bir platform olma özelliğine sahip. 2 gün boyunca sürecek yeni projemiz 'Ziyaretçi Kürsüsü'nde ve seminerlerde sektör lideri pek çok firma, ürün ve teknolojilerle ilgili daha detaylı tanıtım ve eğitimler verecek, ayrıca, sektöre mal olacak detaylı raporlarını ve sunumlarını anlatacaklar. Fuarda ticaret geliştirmek ve artırmanın yanı sıra tüm katılımcı ve ziyaretçilerimizin bu etkinliklerdeki oturumlara katılmalarını tavsiye ederiz."

Çakıcı, bu yılki fuarda elektrikli midibüs ve otobüslerin öne çıktığını da sözlerine ekledi.

Fuar, ilk kez düzenlendiği 1971 yılından bu yana otobüs üretim endüstrisinin en büyük B2B etkinliklerinden biri olarak otobüs ve midibüs üreticileri ile bu sektörlere ilgili parça, aksesuar, ekipman ve hizmetleri sunan şirketleri buluşturan dünyanın en büyük fuarı niteliği taşıyor.

3 gün sürecek fuarda, 173 yerli ve yabancı otobüs endüstrisinde söz sahibi firma yer alıyor.

Üretici firmalar yeni model ve yeniliklerini fuarın ilk günü, stantlarında 2 dilde düzenleyecekleri basın toplantılarında, yerli ve yabancı basınla paylaşacak.