Büşra'nın öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada 6 kamu görevlisi için hapis talebi

ZONGULDAK'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak'ın (68) yaralandığı okul servisi kazasında savcı, 7 kamu personeli hakkında mütalaasını verdi. Savcı, Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A.'nın beraatini isterken; Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 6 kişi hakkında 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı öğrenci servisi midibüsü, kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ve 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu.

ARAÇ SAHİBİ İLE ŞOFÖRE HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Müslüm Atmaca beraat ederken, sürücü Fikret Bayrak ile firma sahibi Ramazan Atmaca'ya 9 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi.

2 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Kaza sonrası ayrıca Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile Şube Müdürü Mustafa Yılmaz (46) da görevden alındı. Haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için de aileler itirazda bulundu. İtiraz sonrası kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede; Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz, Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B.'nin (42) 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu oldukları, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.

7 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA

Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K.'nin (39) de servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A. (38) hakkında da soruşturma izni verildi. S.A.'nın 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede; toplam 7 kamu görevlisinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianame, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın görülen son duruşmasına, sanıklardan sadece M.S. katılırken; sanık avukatları, kazada kızlarını kaybeden Yücel-Oya Akın çifti ile yaralanan öğrencilerin aileleri salonda hazır bulundu. Sanıkların ceza almasını istediklerini söyleyen Yücel Akın, "Sanıkların ihmal göstererek yıllardır yapılan şikayetleri göz ardı etmeleri, bu kazanın meydana gelmesinde başlıca etken olmuştur" dedi.

'EVLADIMIN KOKUSUNU ÖZLEDİM'

Anne Oya Akın ise "Bu sene o okul mezunlar verirken, biz bu gururu görevini doğru yapamayan insanlar tarafından yaşayamadık. Onlar bu durumları görmezden geldiler ve benim çocuğum hayatından oldu. Ben evladımın kokusunu özledim. Buna görevini kötüye kullanan insanlar sebep oldu. Bu şekilde dışarıda serbest gezmelerini istemiyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim" diye konuştu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada davaya dair mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, otokorkuluk bulunmamasının yol kusuru sayılmadığı belirtilen genelgeye atıfla Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A.'nın beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Mustafa Yılmaz, M.S., K.B., E.B., E.K. ve M.K.'nin, araç ve sürücüsünü günlük ve uygun olarak denetlemediğini, belge geçerlilik ya da uygunluk kontrollerini yapmadığını belirterek, sanıkların görevlerini kasten yerine getirmediklerine kanaat getirdi. Mütalaada, sanıkların süresi dolmuş ehliyeti olan ve yaş şartına haiz olmayan sürücü ile muayenesi bitmiş araçla öğrenci taşınmasına sebep olduğu da vurgulandı. Savcı, kamu görevlisi 6 sanık hakkında zincirleme şekilde 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 7 ay 15'er günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

'İHALE YAPILDIĞI GÜN, BAŞKA BİR YERDE GÖREVİM VARDI'

Mütalaaya karşı savunma yapan M.S., "İlgili servis aracının ihalesinin yapıldığı gün, başka bir yerde görevim vardı. Bu nedenle, bu hususta herhangi bir kusur veya sorumluluğum bulunmamaktadır" dedi. Diğer sanıklar ve avukatları ise mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

-Arşiv görüntülerle

Haber: Ali Sencer ARSLAN /ZONGULDAK,