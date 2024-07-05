Zonguldak'ta okul servisi kazası davasında araç sahibi aracın iadesini istedi

ZONGULDAK'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak'ın (68) yaralandığı okul servisi kazası davasında araç sahibi Ramazan Atmaca, aracın kendisine iadesini istedi. Mağdur avukatı talebin reddini istese de mahkeme heyeti, gerekli raporların alındığını ve incelemelerin tamamlandığını ifade ederek, midibüsün sahibine iadesine ve üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı öğrenci servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirazlar sonrası tutuklanan Bayrak ile Ramazan Atmaca, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası ayrıca Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Şube Müdürü Mustafa Yılmaz da görevden alındı.

KAMU GÖREVLİLERİNE DE DAVA AÇILDI

Olayın ardından haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için aileler, itiraz etti. İtirazın kabulünün ardından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz (46), Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B. (42) hakkında 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A. (38) hakkında soruşturma izni verildi. S.A.'nın 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. Toplamda 7 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı. Dava 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen tarihlerde görülecek.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ramazan Atmaca, babası Müslüm Atmaca ve sürücü Fikret Bayrak ile 2 mağdur öğrenci ve taraf avukatları hazır bulundu.

'ARAÇTA GÜVENLİĞİMİZ YOKTU'

Kazadan yaralı kurtulan ve ilk kez mahkemede ifade veren Senanur Oruç (18), "Sanıklardan şikayetçiyim. Kaza sırasında ağır hasar aldığım için o ana ilişkin pek bir şey hatırlamıyorum. Kazadan sonra tedavim hala bitmedi. Ameliyat oldum ağrı ve acılarım devam ediyor. 2 yıldır servis aracını değiştirmeye çalışıyorduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe yazmıştık. Ancak hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Servis aracı gitmemesi gereken ve trafiğe kapalı yollarda gidip geliyordu. Araçta hiçbir güvenliğimiz yoktu. Emniyet kemeri takamıyorduk, bozuktu. Çekince gelmiyordu. Çoğu koltuk da kırıktı" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine Oruç, sigorta şirketi tarafından tazminat ödendiğini söyledi.

'SANIKLAR TUTUKLU YARGILANMALI'

Sanık Fikret Bayrak için kaza anında kalp krizi geçirip geçirmediğine dair adli tıp raporu beklenirken, rapor alınmasına gerek olmadığını ifade eden bazı mağdurların avukatı, "Olaya hastalığın sebebiyet vermesi mümkün değil. Şoför kazadan sonra aklıselim orada oturuyor. Daha sonra diğer yaralılarla birlikte hastaneye gidiyor. Bu yüzden rapor alınmasının düşünülmemesini talep ediyoruz. Yargılamanın tutuklu devam etmesi talebimizi yineliyoruz. Sanıklar tutuklu yargılanmalı" dedi.

'GÜZERGAH DIŞINA ÇIKMA ŞANSIMIZ YOK'

Güzergah dışına çıkma iddialarını reddeden araç sahibi Ramazan Atmaca, "İddia edildiği gibi güzergah dışına çıkma şansımız yok. Milli Eğitimin belirlediği yoldan gidiyoruz" diye konuştu.

'ARAÇ İADE EDİLSİN'

Sanık avukatı, "Servis aracı, emniyet otoparkında yatmaktadır. Müvekkilim yazdığı dilekçede aracın iadesini talep etmiştir. Dilekçeyi tekrarlayarak aracın müvekkile iadesini talep ediyoruz" dedi.

'19 ÖĞRENCİYİ UÇURUMDAN ATMIŞLAR'

Tekrar söz alan mağdur avukatı, "Bu sıradan bir trafik kazası değil. Öğrencilerin 2 sene 'bunu değiştirin' şeklinde talepler var. Yani kaza geliyorum demiş, 19 öğrenciyi uçurumdan atmışlar. Olayda infial oluştu, infial bile soğumadan tahliye edildiler. Aracın iadesine de karşıyız. Göz göre göre hurda bir araç kullandığı için kaza meydana gelmiştir. Bu nedenle aracın sanığa iadesi talebini reddederiz" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesinin tamamlandığı ve gerekli raporların alınmasını dikkate alarak servis midibüsünün sahibine iadesine karar verdi. Dava, Fikret Bayrak'ın Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonucunun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.