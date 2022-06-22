BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından "Türk Dünyası ve Kültürü" temasıyla düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından "Türk Dünyası ve Kültürü" temasıyla düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki sergi, orkestra sanatçıları, mehter takımı, ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile BUSMEK Ritim Grubu'nun konseriyle başladı.

BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren "Ana Kucakları"ndan mezun olan minikler de protokolü selamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucakları'ndan üniversite hazırlık kurslarına, sanattan mesleki eğitimlere kadar BUSMEK çatısı altında yapılanların en önemli göstergesinin bu sergi olduğunun belirtti.

BUSMEK'in kurulduğu dönemde sadece 5 ayrı yerde olduğunu aktaran Aktaş, "Şimdi 27 farklı mekanda 350 branşta hizmet veren bir halk üniversitesi oldu. Bugüne kadar 300 binden fazla kardeşimizin hayatına dokunduk. İş sahibi olanlar oldu, işindeki pozisyonu artıranlar oldu. BUSMEK gerçekten insanların hayatına renk katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren "Ana Kucakları"nın sayısının da 20'ye ulaştığını ve bu yıl 2000 çocuğun mezun olduğunu aktaran Aktaş, 4-5 yaştan başlayıp da 80 yaşında olan kursiyerlerinin olduğunu kaydetti.

Kadınların kurslara ilgisinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Yabancı dil kursları, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için YKS kursları düzenliyoruz. Diyetisyenlerimizle, psikologlarımızla, sosyologlarımızla, ailelerimizin, gençlerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. İpek üretim merkezimizde çok güzel işler yapılıyor. En son aldığımız Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle ameliyat ipliği üretimi ile alakalı çok önemli çalışmalar var. Bugüne kadar BUSMEK çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlara ve bu ailenin içinde yer alan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title