Haberler

BUSİAD'dan Nilüfer Çayı İçin Önemli Rapor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Nilüfer Çayı'nın kirlilik sorununu ele alan 'Herkesin Bildiği Sır - Nilüfer Çayı' adlı raporunu tanıttı. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, kirliliğin sorumluluğunun herkeste olduğunu vurguladı ve çözüm yollarının ortaklaşa belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yeşil Bursa Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, "Herkesin Bildiği Sır - Nilüfer Çayı" başlıklı raporun sunumu gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, bir kent insan vücuduna benzetilirse, Bursa'nın aort damarının Nilüfer Çayı olacağını söyledi.

Nilüfer Çayı'nın artık, şehre hayat taşıyan bir damar olmaktan çok uzakta olduğunu belirten Küçükkayalar, şöyle konuştu:

"Bu kirlilikte Bursa'da yaşayan herkesin sorumluluğu bulunmaktadır. Yerleşim yerleri, tarımsal faaliyetler ve sanayi en önemli kirleticiler olarak görülmektedir. Hepimiz kirletici bir etkeniz. Çözüm yolu bulmak da hepimizin görevidir. Zaman kimin kirlettiği ya da ne kadar kirlettiğinin konuşulacağı zamanı çoktan geçmiştir. Zaman, sorunları açık yüreklilikle ve şeffaf bir şekilde ortaya koymanın, çözüm yollarını ortaklaşa belirleyip, sanayici iş insanları, yerel yönetimler, hane halkı, kamu kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar olarak konuya topyekun eğilmenin, hem yerel hem ülke hem de küresel finansal kaynakları kullanarak Nilüfer Çayımızın kirlilik sorununu kökünden çözme zamanıdır."

Açılış konuşmasının ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Bursa Çalışma Grubu Komite Sorumlusu Hüsamettin Çoban, "Herkesin Bildiği Sır - Nilüfer Çayı" başlıklı raporun sunumunu yaptı.

Çoban, sunumunda Nilüfer Çayı'nın coğrafi bilgisi ve Bursa için önemi, kirlilik durumu ve kirleticileri, çevresel ve sosyal etkileri konularından bahsetti.

Amaçlarının Nilüfer Çayı'nın tertemiz akması olduğunu ifade eden Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nilüfer Çaynı'nın bu durumunun kamuoyu tarafından önemsenmesi, bunun bir problem olduğu, artık aort damarının yüzde 99 tıkandığı, olayın bu boyutlarda olduğu, bunun aslında suyla alakalı olduğu anlaşılmalıdır. Bununla ilgili biz BUSİAD olarak ne yapmamız gerekiyorsa taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu konuda çalışmaya da hazırız."

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.