BUSİAD'dan Nilüfer Çayı İçin Önemli Rapor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yeşil Bursa Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, "Herkesin Bildiği Sır - Nilüfer Çayı" başlıklı raporun sunumu gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, bir kent insan vücuduna benzetilirse, Bursa'nın aort damarının Nilüfer Çayı olacağını söyledi.

Nilüfer Çayı'nın artık, şehre hayat taşıyan bir damar olmaktan çok uzakta olduğunu belirten Küçükkayalar, şöyle konuştu:

"Bu kirlilikte Bursa'da yaşayan herkesin sorumluluğu bulunmaktadır. Yerleşim yerleri, tarımsal faaliyetler ve sanayi en önemli kirleticiler olarak görülmektedir. Hepimiz kirletici bir etkeniz. Çözüm yolu bulmak da hepimizin görevidir. Zaman kimin kirlettiği ya da ne kadar kirlettiğinin konuşulacağı zamanı çoktan geçmiştir. Zaman, sorunları açık yüreklilikle ve şeffaf bir şekilde ortaya koymanın, çözüm yollarını ortaklaşa belirleyip, sanayici iş insanları, yerel yönetimler, hane halkı, kamu kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar olarak konuya topyekun eğilmenin, hem yerel hem ülke hem de küresel finansal kaynakları kullanarak Nilüfer Çayımızın kirlilik sorununu kökünden çözme zamanıdır."

Açılış konuşmasının ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Bursa Çalışma Grubu Komite Sorumlusu Hüsamettin Çoban, "Herkesin Bildiği Sır - Nilüfer Çayı" başlıklı raporun sunumunu yaptı.

Çoban, sunumunda Nilüfer Çayı'nın coğrafi bilgisi ve Bursa için önemi, kirlilik durumu ve kirleticileri, çevresel ve sosyal etkileri konularından bahsetti.

Amaçlarının Nilüfer Çayı'nın tertemiz akması olduğunu ifade eden Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nilüfer Çaynı'nın bu durumunun kamuoyu tarafından önemsenmesi, bunun bir problem olduğu, artık aort damarının yüzde 99 tıkandığı, olayın bu boyutlarda olduğu, bunun aslında suyla alakalı olduğu anlaşılmalıdır. Bununla ilgili biz BUSİAD olarak ne yapmamız gerekiyorsa taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu konuda çalışmaya da hazırız."