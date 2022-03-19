BUSADER'DEN KAYAKLI DESTEK

BURSA (DHA) - MERKEZİ Bursa'da bulunan Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin 80 üyesi, Palandöken Kayak Merkezi'nde bu kez önemli bir katkıda bulunmak üzere kayak yaptılar. Kurucu Başkan, İş insanı Zerrin Özgüle, " Türkiye'nin 7 bölgesinde sağlıktan eğitime birçok alanda hizmet veriyoruz. Palandöken'de üyelerimiz için düzenlediğimiz motivasyon organizasyonunda hem eğlendik hem de önemli bir projeye katkı sağladık" dedi.

Kuruldukları günden bu yana, 5 yıl süresince birçok başarıya imza atan Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği bir çığ gibi büyüyor. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü'ne destek sağlamak üzere geldikleri Palandöken Kayak Merkezi'nde, 14 Mart akşamı meşaleli kayak gösterisi ile sağlık çalışanlarının gününü de kutlayan BUSADER, farkındalık yaratmaya devam ediyor. Avrupa birliği destek fonlarından yararlanarak, üyelerinin ve yardımseverlerin bağışları ile insanlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Kurucu Başkan Zerrin Özgüle, "Amacımız, eğitim ve sağlıkta darda olan herkesin imdadına yetişmek. Bireysel olduğu kadar toplumsal ihtiyaçlara da dokunmaya çalışıyoruz. Kurulduğumuz beş yıl içinde çok güzel işlere imza attık. Pandemi ile mücadelede maddi ve manevi olarak daima hastanelerin ve çalışanların yanında olduk. Neye ihtiyaç duyulduysa onu sağladık. Obezite ile mücadele verip, eğitime önemli katkılar yaptık. Tıp Fakültesi öğrencilerine burs veriyoruz, bu yıl burslu öğrenci sayımız 115 oldu. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için akülü sandalye yardımından, engelsiz park yapımına gibi birçok çalışmamız oluyor. İhtiyaç sahibi olan hastaların tedavilerine destek veriyoruz. Organ nakline dikkat çekmek için sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemini anlatmak için eğitimler veriyoruz. Devlet okullarında profesör hocalarımız sayesinde yapılan eğitimlerle yaklaşık 15 bin ebeveyn ve çocuğa sağlıklı beslenmenin önemini anlattık" diye konuştu.

Dünyayı kasıp, kavuran pandemide herkesin çok fazla yıprandığını ve adeta bir sinir küpü olduğu için bu yılı 'Hayata tutunma' yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Özgüle şunları söyledi:

"Doktor ve eğitimci üyelerimiz, psikolojik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyor. Arkadaşlarımız, çeşitli belediyeler, fabrikalar ve eğitim kurumları ile irtibata geçip, organ bağışının önemini anlatarak, insanları organ bağışında bulunmaya ikna ediyor. Kan bağışları yapıyoruz.. Çünkü pandemi döneminde çok fazla kana ihtiyaç oldu. Bu şekilde toplumun öne çıkan ve dünyanın da başta gelen sorunlarına çare olmaya devam ediyoruz. Eğitim çalışmalarımızda, sağlıkla ilgili konuları anlatarak insanların daha hasta olmadan önlem almaları yönünde eğitmeye çalışıyoruz. Buraya gelmemiz gerçekten çok önemli bir sebeple oldu. Bu şekilde geziler yaparak üyelerimiz ve katılımcı dostlarımıza motivasyon sağlıyoruz. Sağolsun buradaki otel sahipleri de üyelerimize özel indirimler sağlıyorlar, bu sayede önemli projelere katkıda bulunabiliyoruz. En ufak bir ihtiyaç anında hemen kenetlenip güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Hedefimiz çok büyüyüp, federasyona dönüşmek. Neden bunu istiyoruz? Çünkü sorunlar ortak, ülkemiz tek, insanımız milletimiz bir ulus, dolayısıyla olan bir sorun Türkiye'nin her tarafında aynı anda işlenirse hem farkındalığımızı yükseltecek hem de bu işin önemi daha da artarak ciddiye alınacaktır. 170 üyemizin 80'i ile Palandöken'e çıkarma yaptık. Keyifli bir tatil yaşarken güzel de bir bağış topladık."