Burundi'nin ticari başkenti Bujumbura'da iki tekerlekli araçlar yasaklandı

Burundi'nin ticari başkenti Bujumbura'da ölümcül kazaların sorumlusu görülen iki tekerlekli araçların kullanımı yasaklandı.

İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, ölümcül kazalara sebebiyet verdikleri gerekçesiyle motosiklet, tut-tuk ve bisiklet gibi iki tekerlekli araçların kullanımının Bujumbura'da yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uymayanların güvenlik güçleri tarafından cezalandırılacağı uyarısı yapılan açıklamada, yasağın uygulanması için çok sayıda polisin görevlendirildiği belirtildi.

Yaklaşık 1,2 milyon nüfuslu Bujumbura'da 20 bin iki tekerlekli araç şehir içi ulaşımın önemli bir parçası.

İki tekerli araçların yasaklanmasıyla binlerce kişinin işsiz kalacağı yorumları yapıldı.

Burundi İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığının verilerine göre Bujumbura'da son bir yılda iki tekerlekli ulaşım araçlarının karıştığı kazalarda 1300 kişi öldü, 1970 kişi yaralandı.