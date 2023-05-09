Burundi'de mahkeme eski Başbakan Bunyoni'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

Burundi'de mahkeme, eski Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'nin, ulusal güvenliği zaafa uğratma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ülke medyasındaki haberlere göre, Bunyoni, dün görülen davada, mahkeme salonuna Burundili mahkumlara giydirilen yeşil kıyafetlerle getirildi.

Mahkeme, avukatı eşliğinde dinlediği Bunyoni'nin ulusal güvenliği zaafa uğratma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bunyoni, büyük güvenlik önlemleri altında hapishaneye gönderildi.

Hapishaneye giden tüm yolların silahlı adamlar tarafından kapatıldığı, başbakanlık muhafızlarına ait araçların Bunyoni'ye cezaevine kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından 8 Eylül 2022'de Bunyoni'yi görevden almıştı.

Bunyoni, geçen ay Bujumbura şehrinde tutuklanmıştı.

Alain Guillaume Bunyoni, devletin iç güvenliğini zaafa uğratmak, ulusal ekonominin işleyişini baltalamak, kişisel servetini artırmak ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor.

Bunyoni, aynı zamanda uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.