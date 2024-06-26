Burundi'de İsyancılara Karşı Savaşmayı Reddeden Askerlere Hapis Cezası

Burundi'de, komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verildi.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden Burundili askerler hakkındaki dava sona erdi.

Mahkemeye çıkan 270'ten fazla Burundili askere, KDC'de isyancılarla savaşmayı reddettikleri ve askeri emirlere uymadıkları için 22 ila 30 yıl hapis cezaları verildi.

Askerlerin her birine 500 dolar para cezası da kesildi.

Burundi, KDC'deki isyancı 23 Mart Hareketi'ne (M23) karşı verilecek mücadele için Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna bağlı barış gücüne asker gönderme kararı almıştı.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor.