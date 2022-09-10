Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye darbe planı iddialarının ardından 5 bakanı görevden aldı Güncel Haberler Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye kendisine karşı olası bir darbe planı iddialarının ardından 5 bakanı görevden aldı. Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye kendisine karşı olası bir darbe planı iddialarının ardından 5 bakanı görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Alain Diomede Nzeyimana tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin kararnameyle 5 bakanı görevden alarak yerlerine yeni bakanlar atadığı bildirildi. Açıklamada, Audace Niyonzima'nın Maliye Bakanlığına, Dieudonne Dukundane'nin Kamu Altyapı Bakanlığına, Deo Rusengwamihigo'nun Kamu Hizmeti Bakanlığına, Sanctus Niragira'nın Tarım Bakanlığına ve Martin Niteretse'nin Güvenlik Bakanlığına atandığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Ndayishimiye, darbe iddialarının ardından çarşamba görevden aldığı Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'nin yerine Gervais Ndirakobuca'yı atamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği için hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alan eski Başbakan Bunyoni, ülkenin en etkili kişileri arasında gösteriliyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Burundi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye darbe planı iddialarının ardından 5 bakanı görevden aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.