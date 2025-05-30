Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı

Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan'da yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını duyurdu. 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 27 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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