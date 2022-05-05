Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü - Haberler

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Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını devam eden Bursaspor'da futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor.

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını devam eden Bursaspor'da futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmada geniş alanda çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde geniş alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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