Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi - Haberler

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Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, 2-1 kazandığı Balıkesirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor, 2-1 kazandığı Balıkesirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bursaspor, Balıkesirspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Bursaspor - Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(Barış Yalım/İHA)

Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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