Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz" - Haberler

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Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursaspor Kulübü: 'Başvurularımızı geri çekiyoruz'

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği ile yarın akşam 18.00'de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği ile yarın akşam 18.00'de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü olarak; Büyük Bursaspor taraftarının takımlarını hiç bir zaman yalnız bırakmayacağı bilinci ile19 Nisan Salı günü saat 18.00'da oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve Gençlerbirliği Futbol Kulübü'ne yapmış olduğumuz başvuruyu geri çekiyoruz. Omuz omuza savaşacağımız bu süreçte, tüm taraftarımızın tek ses, tek yürek olacağına inanıyoruz. Değerli taraftarımıza duyurumuzdur" ifadelerine yer verildi.

(Barış Yalım/ İHA)

Bursaspor Kulübü: Başvurularımızı geri çekiyoruz

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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