Bursaspor finale hazır
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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EuroCup finaline çıkan Frutti Extra Bursaspor, maçın oynanacağı virtus segafredo salonun'da son antrenmanını yaptı.
EuroCup finaline çıkan Frutti Extra Bursaspor, maçın oynanacağı virtus segafredo salonun'da son antrenmanını yaptı.
Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla yarın akşam oyacağı final karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-Beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.
(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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