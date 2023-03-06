Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9'a yükseldi.

Dün kentte oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, olaylarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Müsabakayla ilgili sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştı.