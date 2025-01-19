Bursalı Öğrenci Berlin'de Robotik Yarışmasında İki Birincilik Kazandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Berlin'de düzenlenen "VEX IQ Robotics Competitions"da iki kategoride birincilik kazandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Ali Utku Durak ve "Robotika" adlı takımı, 15 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen "VEX IQ Robotics Competitions"a katıldı.

Durak yarışmada "otonom" kategorisinde bireysel olarak birincilik ödülü kazanırken, takımıyla beraber de birincilik ödülüne layık görüldü.

Durak'ın toplamda 2 ödül kazandığı "VEX IQ Robotics Competitions", robotik kodlama alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, bu yarışmada öğrenciler teknik becerilerini ve stratejik düşünme kabiliyetlerini sergiliyor.