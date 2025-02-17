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Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında "aile" teması işlenecek

Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında
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Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene "aile" temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene "aile" temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Bursa Valiliğinde gerçekleştirildi.

Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak yarışma için paydaş kurum yetkililerince imza atıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneğin devamı olarak yarışmanın 5'incisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ayyıldız, yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi dileğinde bulunarak, "Paydaş kurumlar hem destek sunmakta hem de bu işin içinde yer almaktadır. Bu anlamda, Bursa'da bir farkındalık oluşturmakta, liseli gençlerimize ve Bursa'mıza bir heyecan katmaktadır. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yarışmanın temasının "aile" olarak belirlendiğini aktardı.

Evkuran, yarışmanın amacının gençlerin küçük yaşta medyaya ve film sektörüne ilgisini artırmak olduğunu ifade ederek, 17 Mayıs'ta gala gecesi ve ödül töreni düzenleneceğini bildirdi.

Toplantıya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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