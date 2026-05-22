Haberler

15 yaşında bileğiyle Avrupa şampiyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Metin Bahadır Güney, ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde Avrupa şampiyonu oldu. Macaristan'daki şampiyonada sol kolda altın, sağ kolda gümüş madalya kazandı.

BURSA'da yaşayan lise öğrencisi Metin Bahadır Güney (15), ağabeyinin tavsiyesiyle 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde, Avrupa şampiyonu oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan sol kolda altın madalya ile dönen Güney, sağ kolda da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mudanya İmam Hatip Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Metin Bahadır Güney, eski sporcu olan ağabeyi Ahmet Fatih Güney'in (29) yönlendirmesiyle 3 yıl önce bilek güreşi sporuna başladı. Okuldan geriye kalan vakitlerinde gittiği spor kulübünde günde 2 saat boyunca disiplinli bir şekilde antrenman yapan Güney, sergilediği performansla kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Genç milli sporcu, 10-14 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen '2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla mücadele etti. 'Genç Erkekler' 15 yaş altı kategorisinde yarışan milli sporcu, sol kolda rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Sağ kolda da Avrupa 2'ncisi olan Güney, Türkiye'ye çifte gurur yaşattı.

'HEDEFİM 2 KOLDA DA DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK'

Antrenmanlarına düzenli olarak devam ettiğini anlatan Metin Bahadır Güney, "Bilek güreşine başlamaya beni ağabeyim teşvik etti. Kulüp olmasaydı ben buralara gelemezdim. Ağabeyime ve kulübüme çok teşekkür ederim. Şimdiki hedefim 2 kolda da dünya birincisi olmak. Masa odaklı antrenman yapıyorum. Haftada 2 gün masa, 1 günde ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Kendi kilomda 23 sporcu arasında birinci oldum" dedi.

'BAŞARIYA GİDECEK SPORCU KENDİSİNİ BELLİ EDİYOR'

Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, Metin Bahadır Güney'in istekli ve disiplinli bir sporcu olduğuna dikkat çekerek, "Bize sporcu gelir, ilk teknik öğretip, bilek güreşini sevdiririz. Sonrasında yükleme yaparız. Metin'de de bu istek vardı. Başarıya gidecek sporcu kendisini belli ediyor. Kulüp olarak yarışmadan 9 madalyayla döndük. Çocuklarla hedefimiz milli takıma girebildiğimiz kadar, kulübümüzden sporcuyla katılmak" diye konuştu.

Haber - Kamera: Yiğithan HÜYÜK- Barış YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı