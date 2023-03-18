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Bursalı hayvanseverler karşılarına çıkan tilkiyi böyle beslediler

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Bursalı hayvanseverler karşılarına çıkan tilkiyi böyle beslediler Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğaya çıkan hayvanseverler, yanlarına gelen tilkiyi beslediler.

Bursalı hayvanseverler karşılarına çıkan tilkiyi böyle beslediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğaya çıkan hayvanseverler, yanlarına gelen tilkiyi beslediler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İnegöl de yaşayan hayvansever Dilek Özsoy ve arkadaşları doğa hayvanlarını beslemek için kırsal Bahçekaya Mahallesi'ne gitti. Sokak hayvanlarını besledikleri sırada tilkiyi fark ettiler. Tilki hiç korkmadan hayvanseverlerin yanına gelip, atılan yemleri alarak ormana gitti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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