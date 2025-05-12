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Bursalı Doğa Tutkunu Yaban Hayatını Kayıt Altına Alıyor

Bursalı Doğa Tutkunu Yaban Hayatını Kayıt Altına Alıyor
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Bursa'nın Osmangazi İlçesinde yaşayan Hasan Hacıoğlu, doğa yürüyüşleri sırasında kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor. Yıllardır Bursa'nın farklı bölgelerinde yaban hayvanlarını belgeleyerek doğa farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.

- Bursalı doğa tutkunu, yaban hayatını kayıt altına alıyor

BURSA - Bursa'da doğa tutkunu 41 yaşındaki Hasan Hacıoğlu, çıktığı doğa yürüyüşlerinde ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Bursa'da Osmangazi İlçesinde yaşayan doğa tutkunu ve yaban hayatına özel ilgi duyan Hacıoğlu, farklı bölgelere kurduğu fotokapanlarla doğanın bilinmeyen tarafına ışık tutuyor.

Uzunca bir zamandır doğa sporlarıyla ilgilenen, yıllardır Bursa'da yaban hayatını kayıt altına alan Hacıoğlu, "Boş zamanlarımı doğada gezerek, kamp yaparak yaban hayvanlarını uzaktan da olsa takip ederek geçiriyorum. Onlara bir nebzede olsa evde kalan kemik, yemek artıkları, ekmekler onları bir poşete koyup ziyan etmiyorum. Onları gelip dağda yaban hayvanlarına yem olarak kullanıyorum.Bu zamanda kadar Bursa'nın çeşitli bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, kurt, tilki, çakal, sansar, domuz gibi yaban hayvanları kayıt altına almaya başardım. Vakit buldukça bölgede bulunan ya da var olduğu sanılan türlerin varlığını belgelemek ve farkındalık oluşturma için gayret gösteriyorum. Sosyal medya bu anlamda önemli bir araç oluyor ve orada da paylaşımlar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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