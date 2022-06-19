Bursalı Çiftçi, Tarım Arazisine Organize Sanayi Yapılmak İstenmesine Karşı Çıktı: "Burası Para ile Değer Biçilecek Bir Yer Değil"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın Tokuş köyünde tarım arazilerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı çıkan köylüleri ziyaret etti. Bir köylü, topraklarına "kurak, çorak arazi" denildiğini ancak toprağından 24 saat su çıktığını söyleyerek, "Burası para ile değer biçilecek bir yer değildir" dedi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Tokuş köyünde tarım arazisine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı çıkan köylülerin sorunlarını dinledi. Bir köylü, geçimlerini ceviz ağaçlarının olduğu araziden sağladıklarını ve Türkiye'ye hizmet ettiklerini dile getirerek, "Bunları yok etmeye çalışıyorlar. Gelecek nesillerimiz, sadece ben değil bütün vatanım, milletim uğruna yazık değil mi bu cevizleri kesmek? 'Su yok' diyorlar. Suyum da var. Yok 'kırsal bölge'. Burası para ile değer biçilecek bir yer değildir. Yazık. İstemiyoruz buranın istimlak olmasını ve organizeye gitmesini. Bugün için benim ama yarın için gelecek nesillerim var" diye konuştu.

Köylü, arazisine "kurak, çorak arazi" denildiğini ancak arazisinden su çıktığını aktararak, "Ben, şu suyu 24 saat akıtıyorum" dedi.

Badem ağaçlarının olduğu arazisinin de kamulaştırılarak organize sanayi bölgesine dahil edilmek istendiğini anlatan başka bir köylü de "Buradan ben, yılda 22 bin lira, dönümüne para alıyorum. Şurada gördüğünüz yer de Hazine arazisi. Kıraç arazi. Orası organizeye girmiyor. Bizim bu verimli arazi organizeye giriyor. Orada, iki tane organize sığacak arazi var. Ama orayı almıyorlar, gelip bizim tarım arazimizi dönümüne 65 bin lira verip alıyorlar" diye konuştu.

ANKA / Güncel