Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı - Haberler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın Bursalı şehitleri anısına, zaferin 107'nci yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Garnizon Komutanlığının iş birliğiyle zaferin 100'üncü yılında ecdada yakışır hale getirilen şehitliğin yeniden düzenlenmesinin ardından her sene yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen anma programı, yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu toprakların birliğin ve kardeşliğin mayası olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin, ecdadın canlarını hiçe sayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolü olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, karaya çıkarma yapıp harekat başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Kayıtlara göre bu muharebede Bursa'dan 4 bin 92 askerimiz şehit oldu. Kahramanlarımız Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Zığındere'de, Tekketepe'de, Anafartalar'da ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Çanakkale, bir milletin adeta küllerinden yeniden doğuşu, yeniden şahlanışının şaheseri olan büyük bir zaferdir."

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Volkan Kılıç da Çanakkale zaferinin Türk savaş tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Bu zaferin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Kılıç, "Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçe Belediye Başkanı Bekir Aydın ve belediye meclisi üyelerinin katıldığı program, şehitler için dua edilmesi, fidan dikilmesi ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi.