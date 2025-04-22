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Bursa Yunuseli Havaalanı Uçuşa Kapatılmadı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bursa Yunuseli Havaalanı'nın uçuşa kapatıldığı iddialarını yalanladı. Havaalanındaki iniş ve kalkış faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden "Bursa Yunuseli Havaalanı uçuşa kapatıldı" iddialarına cevap

BURSA - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bursa'nın en eski hava meydanı "Yunuseli Havaalanı'nın uçuşa kapatıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Bursa Yunuseli'ne yönelik iniş ve kalkış faaliyetlerinin durdurulmadığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Bursa Yunuseli Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olan Bursa Yunuseli Hava Kampüsü ile ilgili olarak; söz konusu işletmenin, anılan hava kampüsünde işletmecilik faaliyetlerini sürdüremeyeceğini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, ilgili işletme yetkisi, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında iptal edilmiştir.

Ancak, ilgili alana yönelik iniş ve kalkış faaliyetleri durdurulmamış olup, UOD 2017/7 sayılı Genelge kapsamında Tanımsız Alanlar için pilot sorumluluğunda uçuş planı doldurularak uçuş gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, Bursa Yunuseli Hava Kampüsü'nün yeniden yetkilendirilmesi hususunda işletmelerden talep gelmesi halinde, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılacak ve uygun bulunması durumunda yeniden yetkilendirme süreci başlatılabilecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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