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Bursa Yıldırım'da Kahvehaneye Kurşunlama Olayı

Bursa Yıldırım'da Kahvehaneye Kurşunlama Olayı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye kurşun açıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için incelemelere başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kahvehaneyi kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önüne gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, güvenlik kamerasının açısını değiştirip iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede iş yerine 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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