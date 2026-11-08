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Bursa Yıldırım'da iş yerinin çatısındaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Bursa Yıldırım'da iş yerinin çatısındaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi 2. Koç Sokak'taki iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polisin sevk edildiği olayda yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 2. Koç Sokak'taki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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