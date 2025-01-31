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Bursa Yıldırım'da 4 Katlı Binada Yangın

Bursa Yıldırım'da 4 Katlı Binada Yangın
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, araştırmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla bina kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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