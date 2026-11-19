Bursa Yıldırım'da 2 şüphelinin silahlı saldırısında bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, 152 Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı. Evinin yakınındaki eczaneye sığınan ve hastanede tedavi altına alınan kişiyi yaralayan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, evinin önünde kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı.
152 Evler Mahallesi'ndeki evinin önüne otomobiliyle gelen Y.B. park ettiği aracından indiği sırada 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Y.B, evin yakınındaki bir eczaneye sığındı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.B. ambulansla götürüldüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.