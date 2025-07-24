Bursa'yı Sardı: Geyve ve Osmaneli'ndeki Orman Yangınından Yükselen Dumanlar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının dumanı Bursa'yı sardı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da çıkan, bir gün sonra Osmaneli sınırlarına sıçrayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte "kül yağışının" gözlemlendiği belirtildi.

Mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan balkon, pencere ve dış mekanlara yanıcı materyal bulundurmamaları, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, ormanlık alanlara yaklaşmamaları ve gözlemledikleri herhangi bir riski 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.