Bursa Yenişehir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Bursa Yenişehir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kırsal Fethiye Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.