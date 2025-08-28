Bursa Yenişehir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kırsal Fethiye Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel