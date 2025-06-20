Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
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Yenişehir ilçesinde Demirboğa Mahallesi'nde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, bölgeye sevk edilen 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale ediliyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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