Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.