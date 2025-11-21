Haberler

Bursa-Yalova Yolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 13 Yaralı

Bursa-Yalova Yolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 13 Yaralı
Güncelleme:
Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Sezai Çapar hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol tek yönlü trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

BURSA- Yalova yolu üzerinde Osmangazi ilçesinde, 4 servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Sezai Çapar (43) hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönlü trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Yalova yolu üzerindeki Osmangazi ilçesinin Dürdane mevkisinde meydana geldi. Gemlik'ten Bursa istikametine giden 16 S 2316, 16 S 0602, 16 S 4776 ve 16 S 5143 plakalı servis minibüsleri ile 16 GE 363 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar kaza yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüslerinde bulunan 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sezai Çapar'ın cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YOLDA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
