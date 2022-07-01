BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülçiçek ile babası Fikret Taşcı'ya ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesi, en küçük çocuklarını kaybetmenin acısını yaşarken, şehidin ağabeyinin de bekçi olduğu öğrenildi.

Aslen Ardahanlı olan ailenin daha önce İstanbul'da yaşadığı ve yaklaşık 10 yıl önce Bursa'ya taşındıkları öğrenilirken, yakınları şehidin 1 yıl önce akraba düğününe katılmak üzere Bursa'ya geldiğini söyledi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Taşcı, yarın Bursa İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel